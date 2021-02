Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta envoie un message fort à Ronald Koeman !

Publié le 26 février 2021 à 11h00 par T.M.

Alors que les prochaines élections présidentielles du FC Barcelone pourraient impacter l’avenir de Ronald Koeman, Joan Laporta s’est prononcé sur la sujet.

Le 7 mars prochain, le FC Barcelone pourra réellement entamé un nouveau chapitre de son histoire. En effet, le club catalan élira son nouveau président et à partir de là, le Barça pourra construire sur de nouvelles bases. Le futur patron blaugrana voit d’ailleurs les dossiers chauds se multiplier et le principal concerne bien évidemment Lionel Messi. Le président du FC Barcelone devra convaincre l’Argentin de rester, mais l’avenir d’autres éléments du club barcelonais pourrait aussi dépendre de cette élection. Et c’est notamment le cas de Ronald Koeman. Arrivé l’été dernier, le Néerlandais voit déjà son avenir s’assombrir.

« Nous soutiendrons notre entraîneur »