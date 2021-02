Foot - Barcelone

Barcelone : Ronald Koeman s'enflamme totalement pour Lionel Messi !

Publié le 26 février 2021 à 0h00 par A.D.

Auteur d'une prestation XXL ce mercredi face à Elche, Lionel Messi est l'un des grands artisans de la victoire du Barça en championnat. A l'issue de la rencontre, Ronald Koeman a tenu à rendre un vibrant hommage à son capitaine.

Grâce à un Lionel Messi des grands soirs, le FC Barcelone s'est imposé largement face à Elche ce mercredi (3-0) au Camp Nou. Auteur d'un doublé, le capitaine du Barça a réalisé un gros match en terme de performance, mais également dans l'attitude en tant que leader. Présent en conférence de presse d'après-match, Ronald Koeman s'est livré sur la prestation de grande classe de Lionel Messi et n'a pas manqué de faire son éloge.

«L'efficacité de Leo est impressionnante, c'est un joueur très important»