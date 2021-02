Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Griezmann, Dembélé… Ce constat de Ronald Koeman !

Publié le 23 février 2021 à 19h15 par H.G.

Alors qu’Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé sont moins reluisants ces derniers temps, Ronald Koeman n’a pas cherché à cacher que les deux hommes rencontrent des difficultés depuis quelques matchs.

Arrivé au FC Barcelone à l’été 2019 en provenance de l’Atlético de Madrid, Antoine Griezmann peine toujours à convaincre les observateurs du club catalan. Il faut dire que l’international français se montre malheureusement trop inconstant malgré quelques éclaircies, notamment au cours de ce mois de janvier. La donne est similaire pour Ousmane Dembélé, arrivé en provenance du Borussia Dortmund à l’été 2017. Après trois premières années marquées par des blessures et des polémiques extra-sportives, l’ailier tricolore a su se faire une place dans le onze de Ronald Koeman, mais il reste malgré tout l’auteur de performances inconstantes, tout particulièrement au cours des derniers matchs.

« Nous manquons d'efficacité chez plusieurs joueurs »