Mercato - PSG : Nouvelle annonce de Barcelone sur l’avenir de Mbappé !

Publié le 26 février 2021 à 9h10 par T.M.

Annoncé comme le grand favori pour devenir le prochain président du FC Barcelone, Joan Laporta s’est prononcé sur une possible arrivée de Kylian Mbappé en Catalogne.

Où jouera Kylian Mbappé la saison prochaine ? Telle est la question dont chacun souhaite connaitre la réponse. Aujourd’hui au PSG, le Français pourrait très bien prolonger avec le club de la capitale, à moins qu’il ne choisisse de filer à l’étranger. Cet été, un transfert XXL pourrait donc avoir lieu pour Mbappé, lui que l’on annonce au Real Madrid, à Liverpool, à la Juventus ou encore à Manchester City. Toutefois, il pourrait ne pas falloir oublier le FC Barcelone dans cette course au champion du monde. Malgré ses grosses difficultés financières, le club catalan pourrait avoir son mot à dire.

Mbappé, c’est possible ?