Mercato - PSG : Zidane a pris position pour l’avenir de Sergio Ramos !

Publié le 26 février 2021 à 10h10 par T.M.

Alors que le feuilleton Sergio Ramos n’est toujours pas terminé, au Real Madrid, Zinedine Zidane aurait interpellé sa direction à ce sujet.

Un coup de tonnerre se prépare-t-il au Real Madrid ? A 34 ans, Sergio Ramos est aujourd’hui le leader de la Casa Blanca. Capitaine de l’équipe de Zinedine Zidane, l’Espagnol pourrait toutefois ne pas tarder à faire ses valises. En effet, étant en fin de contrat, Ramos semble encore loin de prolonger. La raison ? Les désaccords entre le défenseur central et Florentino Pérez, son président, concernant les termes d’un futur contrat. De quoi ainsi ouvrir la porte à un possible départ libre en fin de saison et le PSG serait d’ailleurs déjà prêt à accueillir Sergio Ramos une fois que son bail aura expiré.

La demande de Zidane !