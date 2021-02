Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a fixé un gros ultimatum à Kylian Mbappé !

Publié le 26 février 2021 à 9h45 par T.M.

En pleine réflexion sur son avenir, Kylian Mbappé va vite devoir se positionner. En effet, du côté du PSG, on veut être fixé dans les prochains jours.

L’heure du choix est arrivée pour Kylian Mbappé. Prolonger ou partir ? Le joueur du PSG va devoir trancher. D’ailleurs, ce jeudi, lors de son entretien accordé à France Bleu , Leonardo a fait passer un message très clair à Mbappé, lâchant : « On arrive au moment où on doit prendre une position et une décision ». Cela fait maintenant plusieurs semaines que l’international français est en pleine réflexion sur la suite de sa carrière et voila venu le moment de se positionner. Au PSG, on attendrait une réponse ferme et définitive dans les prochains jours.

La fin du feuilleton Mbappé !