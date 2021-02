Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Camavinga aurait pris une énorme décision pour son avenir !

Publié le 26 février 2021 à 9h30 par H.G.

Alors qu’il est annoncé dans le viseur du Real Madrid, Eduardo Camavinga préférait pour l’instant rester du côté du Stade Rennais.

Eduardo Camavinga s’est imposé comme la dernière grande révélation du football français. Réalisant de belles performances avec la tunique du Stade Rennais, le jeune international français a ainsi éveillé l’intérêt de grandes écuries européennes, et tout particulièrement du Real Madrid. Les Merengue souhaiteraient en effet l’enrôler afin qu’il prenne la succession de Casemiro. Seulement voilà, la pandémie de Covid-19 pourrait avoir tout boulversé. Effectivement, les Madrilènes ont accusé de lourdes pertes financières, et il serait désormais difficile pour eux d’enregistrer son arrivée l’été prochain malgré son contrat expirant le 30 juin 2022. Et dans ce contexte, Eduardo Camavinga pourrait prendre la décision de snober le Real Madrid, du moins pour l’instant…

Eduardo Camavinga serait prêt à retarder son départ !