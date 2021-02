Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prêt à jouer un mauvais tour à Pablo Longoria ?

Publié le 26 février 2021 à 16h15 par T.M.

Scrutant un peu partout pour renforcer le PSG pour la saison prochaine, Leonardo pourrait bien venir gêner les plans de Pablo Longoria, « Head of Football » de l’OM.

Préparant déjà le futur mercato estival du PSG, Leonardo aurait une stratégie bien établie pour renforcer l’effectif de Mauricio Pochettino. Devant faire avec des moyens réduits, le directeur sportif parisien aurait donc ainsi, selon les informations de ESPN , décidé de se tourner principalement vers des joueurs en fin de contrat. Et cela pourrait bien permettre au PSG de faire certains gros coups puisque David Alaba (Bayern Munich), Georginio Wijnaldum (Liverpool) et Memphis Depay (OL) seraient notamment dans les petits papiers de Leonardo. Mais pas seulement…

Un nouvel objectif en Italie ?