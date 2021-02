Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le feuilleton Sampaoli entre dans sa phase finale !

Publié le 26 février 2021 à 11h30 par Dan Marciano

Jorge Sampaoli a observé depuis les tribunes le dernier match de la saison de l’Atlético Mineiro. Le technicien va quitter le club brésilien et devrait rejoindre dans les prochaines heures l’OM.

André Villas-Boas n’ira pas au bout de son aventure avec le club marseillais. Alors qu’il avait indiqué dans un premier temps qu’il allait quitter l'OM à la fin de la saison, le technicien portugais est revenu sur sa décision et a décidé de poser sa démission le 2 février dernier après avoir appris l’arrivée d’Olivier Ntcham. En désaccord avec ses dirigeants sur la politique sportive du club, Villas-Boas a, depuis été mis à pied et Pablo Longoria s’est mis à la recherche d’un nouveau technicien. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité le 3 février dernier, plusieurs entraîneurs ont été sondés à l’instar de Maurizio Sarri, Lucien Favre ou Rafael Benitez. Mais le choix du head of football s’est vite arrêté sur Jorge Sampaoli. Sous contrat jusqu’en décembre 2021 avec l’Atlético Mineiro, le technicien argentin aurait donné son accord pour rejoindre l’OM et devrait prendre la direction de Marseille dans les prochains jours comme l’avait indiqué le 10 Sport.

Sampaoli a fait ses adieux à l'Atlético Mineiro

Son arrivée à l’OM ne fait plus de doute. Il y a quelques jours, Jorge Sampaoli a annoncé, par le biais d’un communiqué, son départ de l’Atlético Mineiro. Suspendu après son coup de sang la semaine dernière face à Recife, l’entraîneur a observé, depuis les tribunes la prestation de son équipe ce jeudi avant de faire ses adieux à la formation brésilienne. Après le dernier match de son équipe en championnat, Jorge Sampaoli a reçu un maillot de la part de son président Sérgio Coelho. « Voici un grand souvenir, car c'est le maillot de Galo, en remerciement pour votre travail dans notre club de l'Atlético Mineiro, notre Galo. Nous aimerions que vous l'emmeniez avec beaucoup d'affection où que vous alliez, en France, en Argentine. Que vous l'affichiez pour toujours comme un souvenir de votre famille. À partir d'aujourd'hui, je suis sûr que l'Atlético Mineiro en fera aussi partie. Avec le nombre de 45 matchs. Merci beaucoup, soyez heureux. Peut-être que nous nous retrouverons » a confié le dirigeant à Sampaoli. Adjoint de l’ancien sélectionneur du Chili, Jorge Desio a, lui aussi, mis un terme à son aventure à l’Atlético Mineiro : « Nous partons très heureux d'être passé par l'institution. J'espère que demain nous aurons l'occasion de revenir et maintenant nous souhaitons le meilleur ». Un départ en bons termes pour Sampaoli et son adjoint, qui devraient s’envoler dans les prochaines heures vers Marseille.

