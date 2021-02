Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta en rajoute une couche sur l’avenir de Lionel Messi !

Publié le 26 février 2021 à 10h00 par T.M.

Possible futur président du FC Barcelone, Joan Laporta pourrait notamment avoir à gérer la prolongation de Lionel Messi. Un sujet qu’il a d’ailleurs évoqué.

Le 7 mars prochain, le FC Barcelone connaitra le nom de son nouveau président. Qui de Joan Laporta, Victor Font ou Toni Freixa sera élu ? Le vainqueur sait en tout cas déjà ce que sera sa priorité : convaincre Lionel Messi de prolonger. Et visiblement, le résultat de cette élection impactera le choix de l’Argentin. Comme le10sport.com vous l’a révélé, Messi acceptera de rester à condition que Laporta soit le nouvel homme fort du Barça. Et présent ces dernières heures au micro d’ El Transistor , ce dernier en a dit plus sur cet énorme feuilleton qui pourrait l’attendre.

« Je suis sûr qu’il veut rester »