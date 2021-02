Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le danger se précise pour Lionel Messi !

Publié le 25 février 2021 à 18h45 par Th.B.

Au coeur des rumeurs pour son avenir, Lionel Messi pourrait finalement snober le PSG pour prolonger son contrat au FC Barcelone. C’est du moins le projet du candidat aux élections présidentielles du club Joan Laporta, qui ne parlerait pas dans le vent selon un membre de son administration.

Ce n’est plus un secret tant la presse alimente ce feuilleton et les principaux intéressés évoquent ce dossier. Lionel Messi, en fin de contrat en juin prochain au FC Barcelone, pourrait changer d’air à l’intersaison. Déjà lors du dernier mercato estival, via l’envoi d’un burofax, le sextuple Ballon d’or avait demandé à ses dirigeants de le laisser partir via sa clause lui permettant de rompre son contrat. À présent, la donne aurait un tantinet évoluée puisque Josep Maria Bartomeu et son conseil d’administration ont quitté le club courant octobre. Cependant, le PSG et Manchester City semblent toujours être sur les rangs pour gratuitement s’attacher les services de Lionel Messi. Candidat aux élections présidentielles du FC Barcelone qui se tiendront le 7 mars prochain auxquelles il est pressenti comme étant le favori, Joan Laporta ne cesse d’afficher sa confiance dans ce dossier. Le10sport.com vous assurait d’ailleurs le 9 février dernier que si Laporta venait à être élu par les socios, Messi devrait poursuivre son aventure blaugrana.

Laporta saurait ce qu’il fait avec Messi !