Mercato - PSG : Un protégé de Guardiola prend positon pour Messi !

Publié le 25 février 2021 à 19h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Lionel Messi pourrait quitter le FC Barcelone librement et gratuitement dans un peu plus de quatre mois. Alors qu'il figurerait sur les tablettes du PSG et de Manchester City, le capitaine du Barça a reçu un appel du pied de la part de Fernandinho, protégé de Pep Guardiola chez les Citizens.

Partira, ne partira pas ? L'avenir de Lionel Messi reste une énigme. Lors du dernier mercato estival, la capitaine et numéro 10 du Barça aurait fait parvenir un burofax à sa direction pour réclamer son départ du club. Toutefois, les hautes sphères catalanes n'auraient pas répondu favorablement à sa demande. En fin de contrat le 30 juin, Lionel Messi peut désormais négocier avec l'écurie de son choix pour un départ libre et gratuit en fin de saison. Ce qui n'aurait pas échappé au PSG et à Manchester City, bien décidés à profiter de la situation contractuelle de La Pulga pour l'accueillir l'été prochain. Toutefois, Lionel Messi ne semble pas aussi déterminé à partir que l'été dernier. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Lionel Messi compte prolonger et rester au FC Barcelone si Joan Laporta remporte les élections présidentielles de son club. Un scénario que Fernandinho ne veut en aucun cas voir se produire.

«Tout le monde aimerait avoir Messi dans son équipe»