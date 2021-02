Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouveau coup de tonnerre pour Sampaoli ?

Publié le 25 février 2021 à 23h45 par A.C.

Jorge Sampaoli, technicien de 60 ans notamment passé par la sélection chilienne et le FC Séville, se rapproche doucement mais surement de l’Olympique de Marseille.

Après plus de vingt jours sans entraineur, l’Olympique de Marseille a enfin trouvé chaussure à son pied. Comme nous vous l’avons annoncé sur le10sport.com, ce sera Jorge Sampaoli le successeur d’'André Villas-Boas sur le banc de l’OM. La Provence a d’ailleurs annoncé ce jeudi que plus rien ne retenait Sampaoli au Brésil, puisque l’OM aurait levé la clause de 600 000€, cassant ainsi le contrat qui liait l’argentin à l’Atlético Mineiro. D’après les informations du quotidien, Sampaoli serait même attendu à l’OM dès ce dimanche, jour du choc face à l’OL en Ligue 1 auquel il ne pourra toutefois pas participer, à cause des mesures anti-Covid-19.

L’OM négocierait toujours avec l’Atlético Mineiro