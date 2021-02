Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouvelle étape validée dans le feuilleton Sampaoli !

Publié le 25 février 2021 à 20h45 par G.d.S.S. mis à jour le 25 février 2021 à 20h54

Grande priorité de l’OM depuis plusieurs semaines au poste d’entraîneur, Jorge Sampaoli se rapproche encore un peu plus du club phocéen qui vient de trouver un accord avec l’Atletico Mineiro pour racheter ses six derniers mois de contrat.

Après la mise à pied d’André Villas-Boas début février, la direction de l’OM s’est immédiatement mise en quête d’un nouvel entraîneur. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, plusieurs profils de renom tels que Maurizio Sarri, Rafael Benitez et Lucien Favre ont recalé Pablo Longoria, et le directeur sportif de l’OM a ensuite concentré toutes ses forces sur Jorge Sampaoli. Un dossier qui a bien avancé ces derniers jours, et que le club marseillais est plus proche que jamais de boucler…

L’OM a racheté le contrat de Sampaoli au Brésil