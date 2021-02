Foot - Mercato - Arsenal

Mercato - Arsenal : David Luiz sur le départ ?

Publié le 25 février 2021 à 20h40 par La rédaction mis à jour le 25 février 2021 à 20h53

Véritable titulaire indiscutable au sein de la défense d'Arsenal, David Luiz pourrait voir d’autres horizons cet été. En fin de contrat, le Brésilien pourrait rebondir à Benfica, son ancien club étant désireux de le récupérer.