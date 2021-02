Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça chauffe déjà pour cette nouvelle piste du Barça…

Publié le 27 février 2021 à 6h00 par Th.B.

Potentielle recrue du FC Barcelone, Alexander Isak serait susceptible d’effectuer son grand retour au Borussia Dortmund. Et le directeur sportif du BvB n’a pas totalement écarté cette option.

Le FC Barcelone prendrait en considération l’option Alexander Isak, faute de ressources financières nécessaires pour boucler des opérations colossales telles qu’Erling Braut Haaland ou encore Kylian Mbappé. C’est du moins l’information qu’ ESPN divulguait lundi. Responsable de la section sportive du FC Barcelone en attendant la nouvelle présidence le 7 mars prochain, superviserait les prestations de l’international suédois de la Real Sociedad. Cependant, le Borussia Dortmund, son ancien club, disposerait d’une option de rachat valable jusqu’en juin prochain fixée à 30M€. De quoi compliquer les affaires du FC Barcelone, d’autant plus qu’un départ d’Haaland serait une possibilité à l’intersaison. Le directeur sportif du Borussia Dortmund laisse planer le doute pour Isak.

« Nous suivons cela, bien évidement »