Mercato : Entre le Real Madrid et le PSG, le suspense est à son comble pour Sergio Ramos !

Publié le 27 février 2021 à 6h30 par Th.B.

Le PSG pourrait frapper un grand coup en s’attachant gratuitement les services de Sergio Ramos à l’intersaison, son contrat prenant fin en juin au Real Madrid. Néanmoins, le principal intéressé n’aurait toujours pas arrêté sa décision sur la question.

C’est l’un des gros dossiers qui animent le marché ces dernières semaines. Avec David Alaba et surtout celui de Lionel Messi, Sergio Ramos fait couler beaucoup d’encre dans la presse. Les trois joueurs ont un point commun, à savoir l’expiration de leurs contrats respectifs au Bayern Munich, au FC Barcelone et au Real Madrid le 30 juin prochain. Contrairement à Alaba qui a publiquement annoncé son départ du club bavarois, Messi et Ramos ne se sont toujours pas prononcés sur la suite des opérations pour eux. Et en ce qui concerne Sergio Ramos, la raison serait claire alors que le PSG notamment serait sur les rangs.

Pas de décision pour Ramos