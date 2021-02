Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a bien mis une énorme pression sur Mbappé en coulisses !

Publié le 27 février 2021 à 4h15 par A.M.

Alors que l'avenir de Kylian Mbappé est toujours dans le flou, le PSG lui aurait fixé un ultimatum en coulisses et attend une réponse après le huitième de finale retour de Ligue des Champions.

Au micro de France Bleu Paris , Leonardo s'est montré très clair au sujet de l'avenir de Kylian Mbappé. « On arrive au moment où on doit prendre une position et une décision », assurait le directeur sportif du PSG avant de préciser sa pensée : « Aujourd'hui je pense qu'on ne doit pas sortir de notre objectif sportif aussi, mais tout est clair, on avance, on parle, tout le monde le sait. On a une bonne ouverture de dialogue. Mais on va arriver au moment de décider . » Par conséquent, le club de la capitale veut une réponse rapide de la part de Kylian Mbappé dont le contrat court jusqu'en juin 2022.

Le PSG attend une réponse rapide de Mbappé