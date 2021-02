Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Varane décanté par plusieurs pistes XXL ?

Publié le 26 février 2021 à 13h00 par La rédaction

Et si le départ de Raphaël Varane était précipité par les dossiers Ramos et Alaba, sur lesquels s'affaire le Real Madrid ? Une chose est certaine, le PSG reste à l'affût de l'avancée de ces feuilletons.

Manchester United, Liverpool, Paris Saint-Germain... Raphaël Varane ne manque pas de pistes pour son avenir, lui qui pourrait être amené à quitter le Real Madrid l'été prochain pour permettre aux dirigeants madrilènes de remplir les caisses du club. Sous contrat jusqu'en 2022, le défenseur central pourrait lui-même avoir des envies d'ailleurs et ne serait pas insensible au projet proposé par le PSG, comme l'a récemment révélé le journaliste de SPORT Guillem Balague. Au delà de ça, Leonardo pourrait voir la situation se décanter grâce aux gros dossiers dans lesquels le Real Madrid pataugent dernièrement.

Ramos, Alaba... De quoi pousser Varane vers la sortie ?