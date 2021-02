Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Haaland, Mbappé... Pérez prépare un coup de maître !

Publié le 27 février 2021 à 10h00 par D.M.

Bien que Kylian Mbappé demeurerait sa grande priorité pour le prochain mercato estival, le Real Madrid aurait bien l’intention de tenter de recruter Erling Braut Haaland.

Il a beaucoup été question ces derniers jours des performances de Kylian Mbappé et d’Erling Braut Haaland. Auteur d’un triplé en huitième de finale aller de Ligue des champions face au FC Barcelone, l’attaquant français fait beaucoup parler de lui en raison évidemment de sa prestation, mais aussi de son avenir. Sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, l’attaquant devrait décider prochainement s’il prolonge, ou pas son bail avec la formation parisienne. Intéressé par Mbappé depuis de nombreuses années, le Real Madrid resterait attentif à la situation et attendrait qu’il annonce son départ pour passer à l’offensive. Le dossier Mbappé resterait la grande priorité du club espagnol, toutefois Florentino Perez n’exclurait pas de tenter le coup pour Erling Braut Haaland.

Mbappé ou Haaland cet été