Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un coup de tonnerre à prévoir pour l'avenir de Varane ?

Publié le 27 février 2021 à 9h00 par La rédaction

Faute de trouver un accord avec Raphaël Varane pour une prolongation de contrat, le Real Madrid pourrait se résoudre à devoir le vendre cet été.

Arrivé au Real Madrid en 2011, Raphaël Varane a su mériter sa place de titulaire indiscutable au sein de la charnière centrale des Merengue . L'ancien joueur du RC Lens compte 350 apparitions toutes compétitions confondues sous les couleurs du club madrilène, avec lequel il a notamment remporté trois titres de champion d'Espagne et quatre Ligue des Champions. Pour autant, la collaboration jusqu'ici très fructueuse entre le Real Madrid et Raphaël Varane pourrait bientôt toucher à sa fin...

Des discussions bloquées pour une prolongation de contrat ?