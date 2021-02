Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros coup de Leonardo plombé par Zidane ?

Publié le 27 février 2021 à 5h30 par T.M.

Cet été, l’un des gros coups de Leonardo pourrait être Sergio Ramos. Mais ça serait sans compter sur Zinedine Zidane.

Après avoir perdu Thiago Silva, le PSG n’a pas réussi à remplacer le Brésilien en défense centrale. Ce qui pourrait être chose faite cet été et pas avec n’importe qui. En effet, depuis plusieurs semaines, il est annoncé que Leonardo serait prêt à faire de grosses folies pour convaincre Sergio Ramos. En fin de contrat au Real Madrid et n’arrivant pas à se mettre d’accord avec Florentino Pérez pour prolonger, un départ libre pourrait donc intervenir pour l’Espagnol. Une grosse opportunité que voudrait donc saisir le PSG, mais au Real Madrid, on fait tout pour retenir Sergio Ramos.

Zidane intervient !