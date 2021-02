Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane est clairement prévenu pour Camavinga !

Publié le 27 février 2021 à 3h30 par A.M.

Interrogé sur l'avenir d'Eduardo Camavinga, Florian Maurice assure que le Stade Rennais évitera à tout prix un départ libre durant l'été 2022.

Bien qu'il connaisse une saison plus compliquée que la précédente, Eduardo Camavinga reste très convoité sur le marché grâce à son talent et à sa précocité. Le club le plus actif pour recruter le milieu de terrain du Stade Rennais n'est autre que le Real Madrid où Zinedine Zidane l'apprécie particulièrement. Et alors que son contrat prend fin en juin 2022, Eduardo Camavinga pourrait être poussé au départ cet été s'il ne prolonge pas. Florian Maurice, directeur sportif du club breton, assure en effet qu'il refuse d'envisager un départ libre de l'international français.

Rennes veut éviter un départ libre