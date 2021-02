Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une grande décision prise pour l'avenir de Raphaël Varane ?

Publié le 26 février 2021 à 9h00 par La rédaction

Désireux de remplir quelque peu les caisses du club, les dirigeants du Real Madrid pourraient envisager de se séparer de certains joueurs renommés avec, en tête de liste, un certain Raphaël Varane.

Alors que son contrat prend fin en juin 2022, Raphaël Varane pourrait quitter le Real Madrid très prochainement. Courtisé en Europe, notamment par Manchester United et le Paris Saint-Germain, le défenseur central n'en demeure pas moins sous la protection de son coach et compatriote Zinedine Zidane. Pour autant, en cas de non prolongation de son contrat, Raphaël Varane pourrait bel et bien être vendu par le Real Madrid, afin que les dirigeants madrilènes ne soient pas contraints de le regarder pas partir librement et donc... gratuitement. Face à cela, une tendance se dessine de plus en plus sérieusement.

Le départ de Varane précipité par les problèmes financiers du Real Madrid ?