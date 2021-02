Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le dossier Haaland est totalement relancé !

Publié le 26 février 2021 à 16h30 par D.M.

Directeur général du Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke a reconnu que son équipe pourrait se séparer de joueurs afin de renflouer ses caisses. Disposant d'une belle cote sur le marché, Erling Braut Haaland pourrait être concerné par un départ et serait courtisé par plusieurs formations.

17 buts en 17 matches de Bundesliga. Les statistiques d’Erling Braut Haaland cette saison sont impressionnantes et témoignent de la très grande forme de l’attaquant norvégien. Auteur par ailleurs de 8 buts en Ligue des champions, dont un doublé face au FC Séville en huitième de finale aller de la Ligue des champions, le Norvégien se présente comme l’une des prochaines grandes stars du football mondial avec Kylian Mbappé. Haaland est apparu ces derniers jours dans les médias en raison, bien sûr, de ses prestations majuscules, mais aussi de son avenir. Arrivé en janvier 2020 au Borussia Dortmund, le joueur de 20 ans est lié à la formation allemande jusqu’en juin 2024, mais son nom a été associé à de nombreuses formations. Il est question d’un intérêt du Real Madrid, mais aussi du FC Barcelone, de Chelsea ou encore de Manchester United. Interrogé par la BBC sur l’avenir d’Haaland, son agent Mino Raiola a laissé entendre que plusieurs formations seraient intéressées par le jeune prodige : « Seuls 10 clubs au maximum peuvent se permettre de l'acheter et lui offrir la bonne base après avoir été à Dortmund. Et quatre de ces clubs sont en Angleterre. Je ne pense pas qu'il y ait un directeur sportif ou un entraîneur dans le monde qui ne dirait « pas intéressé". C'est comme dire: "y a-t-il une équipe de Formule 1 qui ne serait pas intéressée par Lewis Hamilton '" » . Une déclaration qui a fait régir les dirigeants du Borussia Dortmund.

« En pleine pandémie, je n'écarte plus rien »

Directeur sportif du BVB, Michael Zorc est revenu dans un entretien à Sport 1 sur la phrase prononcée par Mino Raiola : « Les déclarations de Raiola ne m’inquiètent pas. Il a fait une déclaration normale et je ne vois pas pourquoi cela pourrait poser problème. Le fait qu’Haaland puisse un jour rejoindre un grand club est assez clair, mais il est au Borussia Dortmund. Nous sommes heureux de l’avoir avec nous et nous continuons à programmer notre avenir avec lui. Je ne crois pas que l’on verra Haaland dans les 10 équipes dont parle Raiola. Ce n’est d’ailleurs pas encore le moment pour Haaland de quitter la Bundesliga et les supporters du BvB peuvent dormir tranquillement ! ». Quelques heures plus tard, dans les colonnes de Kicker , le dirigeant en a remis une couche : « Haaland ni ne peut ni ne veut changer de club ». Ce vendredi, le PDG du Borussia Dortmund s’est montré moins catégorique. Hans-Joachim Watzke a confié que son équipe pourrait se séparer de plusieurs joueurs en raison de ses difficultés financières. « En pleine pandémie, je n'écarte plus rien. Mais ce n'est pas nécessairement ce que nous visons. Demander aux banques des lignes de crédit juste pour ne pas vendre un joueur ne sera pas notre façon de faire » a-t-il confié dans un entretien à Sport1 . Et Erling Braut Haaland pourrait bien permettre au club de la Ruhr de renflouer ses caisses.

Une offre de 90M€ de Chelsea ?