Mercato - PSG : Tuchel bien décidé à jouer un sale coup à Leonardo ?

Publié le 27 février 2021 à 1h45 par A.D.

Pour renforcer son attaque, Leonardo verrait d'un bon oeil une arrivée d'Erling Braut Haaland. Toutefois, Thomas Tuchel, le nouveau coach de Chelsea, serait déterminé à se mettre en travers de sa route pour le buteur du Borussia Dortmund.

Etincelant sous les couleurs du Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland devrait faire l'objet d'une grosse bataille l'été prochain. Comme l'a expliqué Mino Raiola dernièrement, dix écuries européennes pourraient se disputer le recrutement du buteur norvégien lors du mercato estival. « Seuls 10 clubs au maximum peuvent se permettre de l'acheter et lui offrir la bonne base après avoir été à Dortmund. Et quatre de ces clubs sont en Angleterre » , avait-il confié à la BBC . D'après les indiscrétions de Calciomercato.com , ces clubs seraient les suivants : le PSG, Manchester United, City, Chelsea, Liverpool, le Real Madrid, le FC Barcelone, l'Atlético, le Bayern et un club « joker » . Et en ce qui concerne les Blues de Thomas Tuchel, Christian Falk a confirmé la tendance.

Tuchel n'en démordrait pas pour Haaland

Selon les informations de Christian Falk, divulguées sur son compte Twitter , Chelsea serait bel et bien l'un des quatre clubs de Premier League cités par Mino Raiola et prêt à se battre pour Erling Braut Haaland. Comme l'a indiqué le journaliste de Bild , il serait donc dans l'intérêt de Leonardo et du PSG de garder un oeil avisé sur leur ancien coach, Thomas Tuchel.