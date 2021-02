Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo devra livrer une bataille titanesque pour Haaland !

Publié le 26 février 2021 à 19h30 par Amadou Diawara

Mal en point cette saison, le Borussia Dortmund pourrait ne pas jouer la prochaine Ligue des Champions. Dans un tel scénario, Erling Braut Haaland pourrait provoquer son départ lors du mercato estival. Une situation qui serait susceptible de profiter à l'un des dix clubs qui peut se permettre son recrutement. Alors qu'il serait prêt à se battre pour Haaland, le PSG devrait se frotter au Bayern, au Real Madrid, au FC Barcelone, à l'Atlético, à Chelsea, Liverpool, Manchester City et United l'été prochain.

Etincelant au début de la saison 2019-2020 avec le RB Salzbourg, Erling Braut Haaland aurait tout de suite tapé dans l'oeil des plus grosses écuries européennes. Plutôt que de rejoindre un cador tel que le Real Madrid, le buteur norvégien a préféré signer au Borussia Dortmund lors du mercato hivernal 2020, et ce, pour emmagasiner un maximum de temps de jeu et parfaire sa formation. Malgré son échec il y a un peu plus d'un an, le Real Madrid n'aurait pas oublié l'idée de recruter Erling Haaland, bien au contraire. D'ailleurs, la pépite de 20 ans pourrait pousser pour changer de club l'été prochain si le Borussia Dortmund ne se qualifiait pas pour la prochaine Ligue des Champions. Toutefois, la tâche ne devrait pas être aisée pour Zinedine Zidane pour autant lui qui semble être soumis à une concurrence des plus lourdes pour l'actuel pensionnaire du BVB. Comme l'a indiqué Mino Raiola, dix clubs pourraient se disputer le recrutement d'Erling Braut Haaland lors du prochain mercato estival.

Le PSG opposé au plus grosses écuries européennes pour Haaland ?

« Seuls 10 clubs au maximum peuvent se permettre de l'acheter et et lui offrir la bonne base après avoir été à Dortmund. Et quatre de ces clubs sont en Angleterre. Je ne pense pas qu'il y ait un directeur sportif ou un entraîneur dans le monde qui dirait "pas intéressé". C'est comme dire: "y a-t-il une équipe de Formule 1 qui ne serait pas intéressée par Lewis Hamilton ?" » , a précisé Mino Raiola, l'agent d'Erling Haaland, lors d'un entretien accordé à la BBC il y a quelques jours. Alors qu'il devrait y avoir une bataille de dix clubs pour le recrutement de la perle norvégienne, Calciomercato.com a dévoilé l'identité de ces équipes.

Un départ en Serie A déjà à exclure pour Haaland ?