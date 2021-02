Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une offre à 90M€ dans le dossier Haaland ?

Publié le 26 février 2021 à 16h00 par D.M.

Thomas Tuchel aurait donné son accord pour la venue d’Erling Braut Haaland. Chelsea devrait entamer dans les prochains jours des discussions avec le Borussia Dortmund et soumettre une offre de 90M€.

« Seuls 10 clubs au maximum peuvent se permettre de l'acheter et lui offrir la bonne base après avoir été à Dortmund. Et quatre de ces clubs sont en Angleterre » confiait il y a quelques jours Mino Raiola au sujet d’Erling Braut Haaland. Le Real Madrid fait partie des équipes intéressées par l’attaquant du Borussia Dortmund, tout comme Chelsea. Bild indiquait ce jeudi que les Blues voudraient s’attacher les services d’Haaland et que Thomas Tuchel aurait d’ores et déjà donné son aval pour ce transfert. Le club anglais ne compte pas perdre de temps et aurait l’intention de passer à l’action dans les prochains jours.

Une offre de 90M€ de Chelsea dans les prochains jours ?