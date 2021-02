Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane peut-il inverser le cours des choses pour Sergio Ramos ? Analyse

Publié le 27 février 2021 à 23h45 par La rédaction

Selon ABC, Zidane serait intervenu pour que la direction du Real prolonge Sergio Ramos rapidement. Cela peut-il influer sur le cours des choses ? Analyse.

Le média espagnol ABC a apporté de nouvelles révélations dans le dossier Sergio Ramos, libre en fin de saison et qui n’a toujours pas prolongé avec le Real du fait d’un différentiel sur les termes du futur contrat, notamment sur le salaire. Selon ABC , Zinedine Zidane serait intervenu récemment pour demander à sa direction de faire le nécessaire pour prolonger Sergio Ramos et régler le problème au plus vite.

Comme l’avenir de Zidane est incertain…

Cette intervention est-elle de nature à accélérer la prolongation de Sergio Ramos, pisté par le PSG ? A l’analyse, c’est loin d’être certain. L’avenir de Zidane est en effet très incertain, les médias espagnols s’accordant à dire que son départ était quasiment assuré s’il ne remportait pas la Ligue des champions en fin de saison. Dans ces conditions, alors qu’elle paraît décidée à bâtir son projet futur autour du duo Mbappe-Haaland, quitte à opérer certains sacrifices pour financer cette opération XXL, il n’est pas certain que la direction merengue accède au souhait de son coach.