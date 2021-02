Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Dénouement imminent pour Sergio Ramos !

Publié le 27 février 2021 à 7h30 par La rédaction

En fin de contrat cet été, Sergio Ramos n’a toujours pas prolongé avec le Real Madrid. Si les négociations traînent en longueur, le capitaine des Merengue pourrait toutefois accepter d’allonger son bail avec la Casa Blanca.

L’avenir de Sergio Ramos au Real Madrid serait en train de s'éclaircir. En fin de contrat cet été avec le club madrilène, le joueur n’a toujours pas accepté l’offre de prolongation de la part des Merengue . Plus encore, le défenseur de 34 ans avait même décliné cette dernière il y a quelques semaines. Par conséquent, sa situation a interpellé quelques grands clubs d’Europe, dont le PSG. Le club de la capitale serait prêt à faire quelques folies au niveau financier pour s'attacher les services du capitaine du Real Madrid. Mais si les négociations traînent en longueur entre Florentino Pérez et Sergio Ramos, elles seraient en train de revenir peu à peu sur la bonne voie alors qu'elles semblaient au point mort.

Vers une prolongation au Real Madrid pour Sergio Ramos