Mercato - Barcelone : L'avenir d'Ansu Fati totalement relancé par... Joan Laporta ?

Publié le 27 février 2021 à 23h30 par A.D.

Après celle de Lionel Messi, la prolongation d'Ansu Fati serait considérée comme la plus importante au FC Barcelone. Alors que Jorge Mendes, l'agent du joueur, devrait faire le maximum pour obtenir le meilleur contrat possible, Joan Laporta pourrait jouer un grand rôle sur ce dossier s'il venait à remporter les élections.

Blessé gravement, Ansu Fati n'est pas encore prêt à retrouver les terrains. Malgré tout, la pépite de 18 ans occuperait toujours une place privilégiée au sein du club catalan. Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin 2022, Ansu Fati pourrait être vendu lors du prochain mercato estival s'il ne prolongeait pas très vite, et ce, pour ne pas être cédé gratuitement lorsqu'il sera libre. Et pour ne pas voir ce scénario se produire, le FC Barcelone devrait très bientôt passer aux choses sérieuses.

Joan Laporta décisif pour l'avenir d'Ansu Fati ?