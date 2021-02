Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta n’exclut pas une offensive sur Mbappe ? Analyse

Publié le 27 février 2021 à 19h00 par La rédaction

Joan Laporta, candidat favori à la présidence du Barça, n’a pas repoussé l’idée d’une offensive sur Kylian Mbappe. Que faut-il en penser ? Réponse.

Candidat et favori pour devenir le prochain président blaugrana, Joan Laporta, l’ancien président du Barça, n’a pas exclu la possibilité d’une arrivée de Kylian Mbappé au Camp Nou. Présent au micro d’ El Transistor , il a ainsi lâché : « Mbappé et Haaland ? Le Barça est toujours capable de recruter de grands joueurs ». Que faut-il en penser ?

Seul un départ de Messi…

Compte tenu de la situation financière extrêmement fragile, pour ne pas dire plus du FC Barcelone, qui n’a pas été en mesure d’acheter Memphis Depay à Lyon cet hiver, à six mois de la fin de contrat de l’attaquant hollandais, il apparaît totalement irréaliste d’envisager une offensive en direction de Kylian Mbappe. A moins d’un départ de Lionel Messi. Et encore...