Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces révélations fracassantes sur le feuilleton Mbappé !

Publié le 27 février 2021 à 9h45 par D.M.

Le Real Madrid reste très attentif à la situation contractuelle de Kylian Mbappé. Le club espagnol aurait la conviction que le joueur ne prolongera pas son contrat avec le PSG et qu’un départ devrait intervenir à la fin de la saison.

Prolonger son contrat avec le PSG ou rejoindre un club étranger à l’intersaison ' Lié jusqu’en 2022 avec le club parisien, Kylian Mbappé doit faire un choix concernant la suite de sa carrière. Arrivé en 2017 dans la capitale, l’attaquant français est en phase de réflexion et une réponse est attendue dans les prochains jours. Comme indiqué par Marca ce vendredi, Leonardo voudrait que Mbappé prenne une décision définitive à l’issue du huitième de finale retour de la Ligue des champions face au FC Barcelone le 10 mars prochain. Dans un entretien accordé à France Bleu , Leonardo a d’ailleurs laissé entendre qu’une décision devrait être prise prochainement : « On arrive au moment où on doit prendre une position et une décision » .

Le Real Madrid serait très confiant dans le dossier Mbappé