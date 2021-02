Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Messi, Ramos et Alaba, Leonardo avance dans un nouveau dossier à 0€ !

Publié le 27 février 2021 à 16h30 par B.C.

Alors que la crise économique engendrée par l’épidémie de Covid-19 s’éternise, le PSG pourrait revoir sa politique de recrutement afin de miser sur des joueurs libres de tout contrat. Alors que les noms de Lionel Messi, Sergio Ramos et David Alaba reviennent avec insistance, Leonardo aurait identifié un autre profil bien plus abordable.

Depuis maintenant une année, les clubs doivent vivre avec l’épidémie de Covid-19. Une énorme contrainte sur le plan sanitaire, et un cauchemar sur le plan économique. L’absence du public représente notamment un énorme manque à gagner dont ne sort pas indemne le PSG malgré les idées reçues. Comme le rappelle L’Équipe ce samedi, le club de la capitale a déjà perdu près de 100M€ l’année dernière et se prépare à un déficit deux fois supérieur cette saison, ce qui risque d’impacter fortement le prochain mercato estival. D’après les informations du quotidien sportif, la direction du PSG évoque depuis plusieurs semaines un changement de politique sportive permettant aux jeunes titis parisiens de se faire une place dans l’effectif professionnel, et au club d’investir moins d’argent sur le marché des transferts. Une petite révolution pour le PSG, habitué à frapper fort à chaque mercato depuis l’arrivée du Qatar en 2011. Leonardo pourrait également se concentrer à l’avenir sur des joueurs libres de tout contrat, et donc disponibles pour 0€ hors prime à la signature, et aurait déjà établi une short-list en surveillant la situation de Memphis Depay (OL), Lionel Messi (FC Barcelone), Sergio Agüero (Manchester City), Sergio Ramos (Real Madrid) ou encore David Alaba (Bayern Munich) comme vous l’a révélé le10sport.com. Ces dernières heures, un autre nom a fait son apparition : celui d’Elseid Hysaj, lié à Naples jusqu’à la fin de la saison. Une piste sérieuse d’après les derniers échos en provenance d’Italie.

Discussions ouvertes entre le clan Hysaj et le PSG

Ce vendredi, ESPN a en effet révélé que le PSG s’intéressait à Elseid Hysaj, libre à l’issue de la saison. Alors que Leonardo doute des capacités de Colin Dagba à s’imposer dans la durée au PSG, l’Albanais pourrait être une recrue de choix et devenir une alternative solide à Alessandro Florenzi, qui devrait être transféré définitivement l’été prochain. En Italie, on confirme la tendance, avançant même des contacts entre les deux parties. D’après CalcioMercato.it , c’est Mario Giuffredi, agent d’Elseid Hysaj, qui aurait approché Leonardo pour lui proposer les services du joueur de 27 ans. Un message reçu par le PSG, qui étudie désormais la possibilité de s’attacher ses services. Même son de cloche pour le Corriere del Mezzogiorno , annonçant des discussions entre le clan Hysaj et le PSG, sans pour autant confirmer l’identité de l’initiateur de ces contacts. Le Paris Saint-Germain ne serait pas le seul club actif dans ce dossier, puisque l’AS Roma, l’OL et même l’OM ont été cités ces dernières semaines. Un élément semble en tout cas acté, Hysaj va bien quitter le Napoli.

« Pour sa prolongation, la discussion est close », assure l’agent d’Elseid Hysaj