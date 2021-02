Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo en grand danger pour Memphis Depay ?

Publié le 27 février 2021 à 15h45 par La rédaction

Alors que le PSG convoiterait Memphis Depay, la Juventus n'aurait pas dit son dernier mot et compterait bien utiliser ses nombreux atouts pour séduire le Néerlandais, comme l'a expliqué Yvan Le Mée.

Alors que l'été s'annonce plus calme qu'à l'accoutumée pour le PSG, une grande partie de l'argent disponible étant allouée aux prolongations des stars telles que Neymar et Kylian Mbappé, les dirigeants parisiens ne fermeraient pas la porte à quelques arrivées et se tourneraient vers des joueurs qui arrivent en fin de contrat. Parmi les noms déjà évoqués se trouvent Lionel Messi, Sergio Ramos, David Alaba ou encore Georginio Wijnaldum. Selon les récentes informations de ESPN , Memphis Depay serait lui aussi dans les petits papiers de Leonardo alors qu'il arrive en fin de contrat avec l'OL. Pour s'offrir les services du Néerlandais, Leonardo va toutefois devoir lutter contre une forte concurrence alors que la tendance penche davantage en faveur de la Juventus et ce, pour plusieurs raisons, comme l'a expliqué l'agent Yvan le Mée.

« Depay semble donc parfait pour la Juventus et pour jouer avec Cristiano Ronaldo »