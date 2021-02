Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Neymar, Mbappé… Le Qatar aurait déjà tranché pour Haaland !

Publié le 27 février 2021 à 15h15 par B.C.

Impressionnant sous les couleurs du Borussia Dortmund depuis janvier 2020, Erling Haaland est surveillé par la plupart des cadors européens, dont le PSG. Cependant, l’attaquant norvégien ne serait pas une priorité aux yeux des dirigeants parisiens.

À eux deux, ils représentent l’avenir du football européen. Kylian Mbappé (20 ans) et Erling Haaland (20 ans) ont marqué la phase aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions en permettant à leur équipe de prendre un avantage pour la qualification. Le champion du monde du PSG a inscrit un triplé face au FC Barcelone (4-1) tandis que le Norvégien du Borussia Dortmund s’est illustré avec un doublé contre le FC Séville (3-2). Les deux attaquants sont logiquement très courtisés malgré le contexte du Covid-19, et alors que l’avenir de Kylian Mbappé reste incertain, le PSG suivrait notamment la situation d’Erling Haaland, tout comme le Real Madrid ou Manchester City. Pour autant, Leonardo décidera-t-il de passer à l’action pour le joueur du BVB ?

Haaland, pas une priorité pour le PSG