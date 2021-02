Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi a pris une première grande décision !

Publié le 27 février 2021 à 10h30 par D.M.

Même si des proches de Lionel Messi ont laissé entendre ce samedi, dans la presse espagnole, que le joueur pourrait prolonger son contrat avec le FC Barcelone, aucun scénario ne serait exclu dans ce dossier. Mais il va falloir se montrer patient encore un peu...

Arrivé durant son adolescence au FC Barcelone, Lionel Messi pourrait tourner une page importante de sa vie. Sous contrat jusqu'en juin prochain avec la formation blaugrana, l'attaquant argentin n'a toujours pas prolongé son bail et n'est pas certain de rester en Catalogne la saison prochaine. La possibilité que le joueur quitte librement son équipe existe et plusieurs formations suivraient de près la situation. Comme indiqué par Leonardo dans les colonnes de France Football ces dernières semaines, le PSG se tient prêt, tout comme Manchester City. Mais pour l'heure, Lionel Messi temporise avant de prendre une décision définitive.

Pas de décision avant les élections présidentielles