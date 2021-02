Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grosse condition est posée pour l’arrivée de Lionel Messi !

Publié le 27 février 2021 à 8h45 par T.M.

Leonardo ne s’en est pas caché, il est à l’affût pour Lionel Messi au cas où il venait à quitter le FC Barcelone. Une offensive pour l’Argentin toutefois soumise à l’issue du feuilleton Kylian Mbappé.

Dans un récent entretien accordé à France Football , Leonardo clamé publiquement son intérêt pour Lionel Messi. « Les grands joueurs comme Messi seront toujours mis sur la liste du PSG. Mais ce n'est bien sûr pas le moment d'en parler, ni d'y rêver. (...) Mais on est assis à la grande table de ceux qui suivent le dossier de près. En fait, non, on n'est pas encore assis, mais notre chaise est juste réservée au cas où », expliquait ainsi le directeur sportif du PSG, se tenant prêt à dégainer pour le joueur du FC Barcelone. Reste toutefois à connaitre la décision définitive de Messi… mais aussi celle de Kylian Mbappé.

Messi seulement pour remplacer Mbappé ?