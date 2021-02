Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Al-Khelaïfi reçoit un nouveau message pour Messi !

Publié le 27 février 2021 à 1h00 par D.M.

Candidat à la présidence du FC Barcelone, Toni Freixa espère que Lionel Messi restera en Catalogne et ne répondra pas aux appels du PSG.

« Les grands joueurs comme Messi seront toujours mis sur la liste du PSG. Mais ce n'est bien sûr pas le moment d'en parler, ni d'y rêver. (...) Mais on est assis à la grande table de ceux qui suivent le dossier de près. En fait, non, on n'est pas encore assis, mais notre chaise est juste réservée au cas où... » confiait il y a quelques semaines Leonardo dans les colonnes de France Football . Le PSG pourrait passer à l’offensive dans ce dossier Lionel Messi notamment si ce dernier décide de ne pas prolonger son contrat avec le FC Barcelone. L’attaquant argentin voudrait attendre le résultat des prochaines élections présidentielles avant de se prononcer. Toutefois, comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité, Messi a de grandes chances de rester en Catalogne notamment si Joan Laporta accède au poste.

« Je suis convaincu que nulle part ailleurs il ne peut être mieux qu'à Barcelone »