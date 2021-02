Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Cette grosse annonce sur l’arrivée de Modeste chez les Verts !

Publié le 26 février 2021 à 23h15 par Th.B.

Formé à l’ASSE, Charles Abi a avoué apprendre quotidiennement aux côtés de son compère d’attaque Anthony Modeste arrivé cet hiver chez les Verts.

À 32 ans, Anthony Modeste a énormément voyagé. Nice, Angers, Bordeaux, Bastia, Cologne ou encore Quanjian en Chine, l’avant-centre français a donc accumulé une bonne dose d’expérience avant d’effectuer son grand retour en France cet hiver via un prêt à l’ASSE qui avait essuyé un lourd échec avec Mostafa Mohamed au cours du mercato hivernal ainsi qu’avec M’Baye Niang. Jusqu’à la fin de la saison, Modeste sera au service de Claude Puel, entraîneur des Verts . Au sein du club stéphanois, Anthony Modeste semble être apprécié et particulièrement par Charles Abi, son compère d’attaque, à qui il apporte énormément.

« La venue d’Anthony Modeste m’aide beaucoup »