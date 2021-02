Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La grande annonce de Puel sur le recrutement !

Publié le 26 février 2021 à 19h15 par D.M.

Présent en conférence de presse ce vendredi, Claude Puel a admis que son club supervisait des joueurs dans l’optique du prochain mercato estival.

Malgré de grosses difficultés financières, l’ASSE est parvenue à se renforcer lors du dernier mercato hivernal. A la recherche d’un attaquant et d’un défenseur central, le club stéphanois est parvenu à attirer Anthony Modeste et Pape Abou Cissé, sous la forme de prêt. Mais alors que la dernière session de transferts a fermé ses portes il y a seulement quelques semaines, l’ASSE a déjà la tête tournée vers cet été. Les Verts comptent bien se montrer actifs et commenceraient à superviser certains joueurs en Europe. Journaliste qui collabore avec The Guardian et Sky Sports, Metodi Shumanov a annoncé il y a quelques jours que l’ASSE avait envoyé des scouts en Bulgarie afin d’observer la prestation d’Anderson Cordeiro (22 ans), attaquant brésilien du Tsarsko selo.

« On suit, on regarde des choses »