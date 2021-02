Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’opération surprise de Leonardo se confirme !

Publié le 26 février 2021 à 20h45 par T.M.

Au PSG, Leonardo s’active pour prolonger plusieurs cadres de Mauricio Pochettino. Mais une prolongation surprise se profile également : celle de Julian Draxler.

Ce jeudi, Leonardo était présent au micro de France Bleu . Et forcément, le directeur sportif du PSG n’a pas échappé aux deux sujets chauds du moment : les prolongations de Neymar et Kylian Mbappé. Et s’il a confirmé des discussions, il a expliqué que ces deux dossiers n’étaient pas les seules priorités : « On arrive au bon moment je pense, même chose pour Di Maria et Bernat. Ce sont les quatre dossiers dont on discute. L'idée, c'est d'y arriver le plus vite possible, car de notre côté, on a l'intention de les renouveler tous les quatre ».

L’histoire n’est pas terminée entre le PSG et Draxler ?