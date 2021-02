Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé aurait un plan bien ficelé pour son avenir !

Publié le 26 février 2021 à 19h10 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG dès le prochain mercato estival s'il ne prolongeait pas. Dans cette optique, Leonardo aurait fixé un ultimatum à son numéro 7 pour qu'il scelle définitivement son avenir. Conscient que le temps fait ses affaires, Kylian Mbappé préférerait jouer la montre.

Arrivé à l'été 2017 au PSG, Kylian Mbappé pourrait changer de cap lors du prochain mercato estival. Engagé jusqu'au 30 juin 2022, le numéro 7 du PSG devrait être vendu lors du prochain mercato estival pour ne pas être cédé gratuitement à l'issue de son bail s'il ne prolonge pas très rapidement. Pour être fixé le plus vite possible, Leonardo aurait lancé un ultimatum à Kylian Mbappé. A en croire les dernières indiscrétions de Marca , le directeur sportif du PSG voudrait que son attaquant français prenne une décision finale quant à son avenir après le huitième de finale retour face au FC Barcelone le 10 mars au plus tard. Toutefois, Kylian Mbappé ne serait pas disposé à répondre aux exigences de Leonardo.

Kylian Mbappé voudrait jouer la montre pour son avenir