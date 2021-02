Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Deux renforts d'ores et déjà actés par le Barça ?

Publié le 27 février 2021 à 0h30 par D.M.

Candidat à la présidence du FC Barcleone, Toni Freixa a confié qu’il avait obtenu l’accord de deux joueurs, prêts à rejoindre la Catalogne s’il accède au poste de dirigeant.

La campagne présidentielle au FC Barcelone entre dans sa dernière ligne droite. Le 7 mars prochain, les socios éliront le prochain dirigeant du club catalan et trois hommes se disputent le poste convoité. Toni Freixa, Victor Font et Joan Laporta sont encore en course et continuent d’enchaîner les entretiens à la presse afin d’exposer leur projet et convaincre les votants. Ces dernières heures, Joan Laporta a pris la parole, annonçant que le FC Barcelone avait les capacités de recruter Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland. Au même moment, Toni Freixa accordait, lui aussi, un entretien à un média espagnol et a été interrogé sur le recrutement.

« Il y a un accord avec deux joueurs »