Mercato - PSG : Leonardo a fixé le prix de Kylian Mbappé !

Publié le 26 février 2021 à 22h10 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG l'été prochain et rejoindre le Real Madrid s'il ne prolonge pas très vite. Prêt à toute éventualité, Leonardo aurait déjà fixé le prix de son numéro 7 en cas de départ et il voudrait encaisser un chèque compris entre 180 et 200M€ minimum.

Après quatre saisons de bons et loyaux services, Kylian Mbappé pourrait faire ses valises et quitter le PSG l'été prochain. En fin de contrat le 30 juin 2022, l'attaquant de 22 ans pourrait être vendu par son club lors du prochain mercato estival s'il ne prolonge pas dans les plus brefs délais. En effet, Leonardo pourrait se résigner à laisser filer Kylian Mbappé à l'été 2021 pour ne pas le voir partir gratuitement en 2022. Alors que le Real Madrid serait prêt à sauter sur l'occasion, le directeur sportif du PSG n'aurait pas du tout l'intention de brader Kylian Mbappé.

Un transfert à 180-200M€ minimum pour Kylian Mbappé ?