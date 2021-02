Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces nouvelles révélations sur la prolongation de Mbappé !

Publié le 26 février 2021 à 19h45 par La rédaction

Depuis quelques semaines maintenant, Leonardo lutte pour prolonger Kylian Mbappé. Le Français poserait ses conditions, alors que son contrat expire en juin 2022. Et le PSG serait sur le point de lui faire une offre capable de tout changer.

L’avenir de Kylian Mbappé est toujours flou. En fin de contrat en juin 2022, la star du PSG n’a toujours pas prolongé avec le club parisien. Les plus grandes écuries se sont positionnées sur le dossier, dont le Real Madrid, tant le talent et le potentiel du joueur de 22 ans donnent envie. Le club de la capitale, lui, a tout intérêt à trouver un terrain d’entente avec Kylian Mbappé avant cet été afin d'éviter de le voir partir libre en juin 2022. Il faut dire que le montant de l'indemnité du transfert, évalué à pas moins de 200M€ ces derniers jours, serait absolument astronomique et il serait dommage pour les dirigeants parisiens de passer à côté d'une si belle occasion. Ainsi, Leonardo tenterait le tout pour le tout pour voir sa pépite allonger son bail avec le PSG. Et le club semble avoir revu ses propositions à la hausse, à l'heure où les exigences de Mbappé semblent énormes.

Un contrat similaire à Neymar pour Mbappé