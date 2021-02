Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un départ colossal provoqué par... Kylian Mbappé ?

Publié le 26 février 2021 à 12h30 par D.M.

Le Real Madrid aurait toujours pour grande priorité de recruter Kylian Mbappé. Une arrivée qui pourrait avoir de grandes répercussions sur le temps de jeu d’Eden Hazard.

« On discute avec le club. Je suis en réflexion, parce qu'une signature c'est pour s'investir sur le long terme. Je suis très heureux ici, je l'ai toujours été. Les supporters et le club m'ont toujours aidé. Mais je veux réfléchir sur ce que je veux faire, où je veux être. C'est ainsi que ma réflexion se tourne. (...) Il n'y a pas de volonté de gagner du temps. Si je signe, c'est pour rester » confiait Kylian Mbappé le 22 janvier dernier après une rencontre face à Montpellier. Depuis, la décision de l’attaquant français se fait toujours attendre. Sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, le champion du monde hésite toujours à prolonger son contrat avec le club parisien. Les négociations seraient en cours, mais les dirigeants parisiens ne cacheraient pas leur optimisme dans ce dossier comme cela avait été indiqué par L’Equipe ces derniers jours.

Mbappé, grande priorité de Florentino Perez

Lors d’un entretien à France Bleu ce jeudi, Leonardo a indiqué que Kylian Mbappé devait, néanmoins, prendre une décision définitive : « On arrive au moment où on doit prendre une position et une décision ». Comme indiqué par Marca ce vendredi, le directeur sportif du PSG souhaiterait obtenir une réponse de la part de Kylian Mbappé à l’issue du match retour des huitièmes de finale de Ligue des champions face au FC Barcelone, le 10 mars prochain. Autrement dit, une décision devrait être prise dans les prochains jours. Et si le joueur venait à annoncer son départ du PSG, le Real Madrid se tient prêt à passer à l’action. Selon les informations de Josep Pedrerol divulguées sur le plateau d’ El Chiringuito , Florentino Perez attendrait que le champion du monde officialise son départ du PSG avant de passer à l’action dans ce dossier. Comme précisé par As , Mbappé demeure la grande priorité du Real Madrid pour le prochain mercato estival. Le joueur serait vu comme la star « des dix prochaines années » et une offensive serait prévue malgré la complexité de ce dossier.

Mbappé en concurrence avec Hazard ?