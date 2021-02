Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un incroyable retour de flamme pour De Gea ?

Publié le 26 février 2021 à 17h45 par Th.B.

Sous contrat jusqu’en juin 2023, David De Gea pourrait quitter Manchester United l’été prochain. Faut-il s’attendre à une offensive du PSG pour le portier espagnol des Red Devils ? Cette hypothèse ne serait pas à écarter…

Certes, Keylor Navas a débarqué au PSG à l’été 2019 et a immédiatement mis tout le monde d’accord. D’ailleurs, lors de l’épopée européenne du Paris Saint-Germain en Ligue des champions la saison passée, l’ancien portier du Real Madrid a joué un rôle important dans ce parcours parisien presque parfait. Cependant, depuis que le Costaricien a déposé ses valises à Paris, Leonardo scruterait le marché afin de lui trouver un successeur à terme, Navas étant âgé de 35 ans. Gianluigi Donnarumma semble être une piste de longue date du directeur sportif du PSG, et elle le resterait d’après 90min . Et Leonardo serait susceptible de rouvrir un vieux dossier.

Le dossier De Gea en passe de repartir de plus belle ?