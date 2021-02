Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va devoir gérer un chantier inattendu !

Publié le 26 février 2021 à 13h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Malgré le rendement très satisfaisant de Keylor Navas depuis son arrivée au PSG, Leonardo resterait très attentif au marché des gardiens pour l’été prochain avec les pistes Hugo Lloris et Gianluigi Donnarumma. Et il faudra également régler le cas Alphonse Areola…

Pendant longtemps, le PSG version QSI n’a pas vraiment été en mesure de régler la question du gardien de but et a enchainé plusieurs déceptions avec Kevin Trapp, Alphonse Areola ou encore Gianluigi Buffon qui n’affichait pas son niveau de la grande époque lors de son passage au Parc des Princes. Finalement, Leonardo a réglé cet épineux dossier à l’été 2019, lorsqu’il est allé chercher Keylor Navas qui était remplaçant de luxe au Real Madrid pour seulement 15M€. Une affaire en or puisque le portier costaricien enchaine les performances XXL depuis son arrivée au PSG, et pourtant, son avenir pourrait être remis en question en fin de saison.

Un nouveau gardien attendu au PSG ?

En effet, ces derniers jours, les informations se sont multipliées quant à la possible arrivée d’un nouveau gardien de renom lors du prochain mercato estival au PSG. La presse anglaise faisait récemment état d’un intérêt de Leonardo pour Hugo Lloris, poussé vers la sortie Tottenham et qui pourrait donc retrouver son ancien mentor Mauricio Pochettino au Parc des Princes. De plus, 90min a révélé que le PSG ciblerait toujours Gianluigi Donnarumma, en fin de contrat du côté du Milan AC et dont la prolongation s’éternise depuis maintenant plusieurs mois en Italie. En clair, Keylor Navas ne serait pas forcément assuré de rester numéro 1 la saison prochaine au PSG, surtout que Leonardo va devoir gérer un autre cas en interne.

Areola n’exclut aucune option pour son avenir