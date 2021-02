Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Alphonse Areola interpelle Leonardo et Pochettino pour son avenir !

Publié le 26 février 2021 à 12h10 par T.M.

Prêté avec option d’achat à Fulham, Alphonse Areola ne s’est pas encore de quoi son avenir sera fait. Le gardien qui appartient au PSG s’en remet notamment à Leonardo et Mauricio Pochettino.

Alors qu’Alphonse Areola a eu plusieurs fois sa chance de s’imposer dans les buts du PSG, il ne s’est jamais totalement imposé. C’est ainsi qu’en 2019, face à l’arrivée de Keylor Navas du Real Madrid, le champion du monde a préféré être prêté chez les Merengue. Revenu dans la capitale l’été dernier, Areola voyait encore la route être bouchée par le Costaricien et Sergio Rico. Un nouveau prêt s’est alors concrétisé pour le portier de 27 ans. Sous contrat jusqu’en 2023 avec le PSG, Alphonse Areola a alors été cédé à Fulham, qui dispose d’ailleurs d’une option d’achat. Celle-ci sera-t-elle alors levée par les Cottagers ?

« Ça dépend du PSG, de l’entraîneur »